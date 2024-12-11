‘Arda takımda kalacak’

REAL Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Ancelotti, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Endrick ve Arda'nın takımda kalacağını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor" dedi. Ancelotti sözlerinin devamında; "Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim" ifadelerini kullandı