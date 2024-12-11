Bodrum FK’da Ocak telaşı

Trendyol Süper Lig'de ateş hattında bulunan Bodrum FK'da devre arasında giyotin çalışacak. Ligde çıktığı 14 karşılaşmadan yalnızca 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 11 puanla 17. sırada ateş hattında konumlanan Muğla ekibinde teknik direktör Volkan Demirel'in devre arasında kadroda köklü değişiklikler yapacağı ifade edildi.

Takımı kendi sistemine göre yeniden şekillendirme hazırlığında olan Demirel'in Haqi Osman, Gabriel Obekpa, Samet Yalçın, Cristophe Herelle ve Kenan Özer gibi isimlerle vedalaşabileceği belirtildi.

Gönderilecek oyuncular listesine yeni isimlerin de eklenebileceği gelen haberler arasında.

PAROLA TECRÜBE

Muğla temsilcisinin uzun süredir transfer politikası, genç ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan takviyeler olarak belirlenmişti. Ancak Demirel, alt sıralardan kurtulmak için parolayı 'tecrübe' olarak belirledi. Birçok genç ismi kiralık olarak göndermek isteyen Demirel'in uzun vadeli bir plan geliştirdiği de gelen bilgiler arasında.

Cenk Tosun, Serdar Aziz ve Emre Mor gibi başarılı ve tecrübeli isimleri transfer etmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının yepyeni bir kadro kurmak istediği öğrenildi. Geçen haftayı BAY olarak geçen Bodrum FK'da Demirel'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve stratejisini kurmaylara sunduğu belirtildi.