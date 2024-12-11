Gereken yapılacak

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sivas maçında yaşanan sakatlık pozisyonuna değindi

HABER MERKEZİ
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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Kulüp Başkanı Ödülü'nü alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödülü teslim almasının ardından açıklamalarda bulundu. Özbek son Sivasspor maçında, rakip oyuncu Rej Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'ı sakatlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Barış Alper'in sakatlanış biçimi, şekli hiç kimse tarafından tasvip edilmedi. İlgililer gerekeni yapacaktır. Futbolun, spor olduğunu unutmayalım, o çerçevede davranalım. Buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum" dedi. Öte yandan Özbek, son dönemde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. G.Saray, Sivas maçının ardından TFF ve MHK'yi kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla istifaya davet etmişti.
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