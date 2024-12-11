İlk hedefimiz dünya kupası

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, yöneticileri ve sporcuları dün bir araya getirdi. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirildiği zirve, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Dev organizasyona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; hedefleri ve spor yatırımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin bir şans olduğunu belirten Bak, "Çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız. Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve şehirlerimizde o şehrin nüfusuna uygun şekilde stadyum yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"YÖNETİCİLER DİKKAT ETMELİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmesini çok istediklerini de söyleyerek, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER ALTYAPIYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPMALI"

Daha çok sporcu yetiştirmek istediklerini dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcumuz yetiştirilmesi daha fazla sporcumuz Avrupa'ya transfer olsun istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

MONTELLA'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella; milli takım, Türk futbolu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Montella, Türk futbol liginin, Avrupa liglerinin gerisinde olmadığını belirtti. Montella, "Ben milli takımı zaten tanıyordum. Takımda büyük yetenekler olduğunu biliyordum. Geldiğimizde de büyük başarılar elde ettik. Birlikte eğlendik, zor günlerimiz, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek" diye konuştu.

"24 YILLIK BİR ÖZLEM"

İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın uzun süredir Dünya Kupası özlemi çektiğine de değinerek, "Türkiye'nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026'da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Biz elimizden geleni yapacağız ve milli takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi. Türkiye Süper Ligi'ni değerlendiren Montella, "Futbolcular kasıtlı olarak oyunu duraklatıyor" eleştirisini yaptı.

"ARDA GÜLER, FİZİKİ VE MENTAL AÇIDAN İYİLEŞTİ"

EURO 2024'te, milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara yanıt veren Montella, "Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. Kendinizi çok fazla yormamanız gerekiyor, sosyal medyada yazanlara. Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum" dedi.