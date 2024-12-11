Taksici babanın şampiyon kızı

KARŞIYAKA Belediye Spor Kulübü, 6-8 Aralık tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Takımın genç sporcularından taksici babanın kızı Ayza Ger, 100m ve 200m kurbağalama yarışlarında altın madalya kazandı. Ayrıca, 50m kurbağalama ve 100m serbest branşlarında gümüş madalyalar alarak yalnızca Karşıyaka'ya değil, tüm İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. Takım arkadaşı Zeynep Kır ise 3 altın ve 1 gümüş madalyayla toplamda 8 kez Karşıyaka'yı kürsüye taşıyarak büyük bir gurur kaynağı oldu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, oda üyesi taksici Aykut Ger'in kızı olan Ayza Ger'in başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Özkan, "Bilindiği üzere, filenin sultanlarından olan milli gururumuz Cansu Özbay da bizim kızımız, üyemiz Özkan Özbay'ın kızı. Şimdi de inşallah havuzun kraliçesi olacak Ayza Ger, bizim denetim kurulu üyemiz Aykut Ger'in minik kızı. Ayza kızımızın bu başarısı bizi oldukça gururlandırdı. Biz çok büyük bir camiayız. İçimizde nice Cansular, Ayzalar var. Onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.