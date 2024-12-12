Cansu’nun dönüşü muhteşem oldu

VAKIFBANK'TA sakatlığını atlatan İzmirli milli voleybolcu Cansu Özbay, sahalara fırtına gibi döndü. Takımının Porto'yu 3-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Özbay, performansıyla maçın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Başarılı sporcuya ödülünü VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan takdim etti. Özbay karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Duygularımı çok kolay anlatamam. Hem çok mutluyum hem de çok gururluyum. Benim için çok zor bir süreç geçti ama çok şükür ki en iyi şekilde döndüğümü düşünüyorum. Bu dönemde bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Cansu Özbay sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa da, "Bu süreç bana sabretmeyi, mücadeleyi ve inancımı kaybetmemeyi öğretti. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.