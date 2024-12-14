Oğuzhan Akgün’e “Süper” kanca

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da, formda futbolcu Oğuzhan Akgün adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başında Sarıyer'den transfer edilen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sergilediği performansla birçok Süper Lig ekibinin dikkatini çekti. Siyah-beyazlı formayla 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlayan Akgün, takımının kritik puanlar kazanmasında önemli rol oynadı. Son iki haftada 2 gol ve 1 asistle takımına 6 puan kazandıran genç yıldız, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın da radarına girdi.

İZLEMEYE GELECEKLER

Siyah-beyazlıların başkanı Hüseyin Yücel'in, Akgün'ün transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Hafta sonu oynanacak olan Karaman FK karşılaşmasında, Sivasspor, Alanyaspor ve 1. Lig temsilcisi Kocaelispor'un scout ekiplerinin genç oyuncuyu tribünden izleyeceği bildirildi. Bu ilgi, Nazillispor'un önemli isimlerinden biri olan Akgün'ün transfer piyasasında hareketlilik yaratabileceğini gösteriyor. Nazillispor, Oğuzhan Akgün'ün yükselen değeri sayesinde Trendyol Süper Lig temsilcilerinden gelecek tekliflerle ekonomik anlamda da kazanç elde etmeyi hedefliyor.