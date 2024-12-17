3. Lig’e Ege damgası

NESİNE 3. Lig'de ilk yarı geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Ege temsilcilerinden Balıkesirspor ile Ayvalıkgücü zirvede yer almayı başardı. 2. Grup ekiplerinden Balıkesir, ligde çıktığı son 4 maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyet serisiyle bitirdi. Nevşehir'i 3-1 yendikten sonra Adıyaman deplasmanında 5-0, İnegöl Kafkas karşısında da 2-0 galip gelen kırmızıbeyazlılar, son hafta da Türk Metal deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek puanını 29 yaptı ve zirveye kuruldu.

Büyük çekişmenin yaşandığı bu grupta Balıkesir'i 28 puanlı Silivri, 26'şar puanla Çayeli ve Muğla takip ediyor.

ZİRVEYE ORTAK OLMAYI BAŞARDI

3. Grup'taki Ege ekiplerinden Ayvalıkgücü de yakaladığı yenilmezlik serisiyle çıkışa geçti. Efeler'i 2-1 yendikten sonra 1922 Konya deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Balıkesir temsilcisi, Viranşehir'i 1-0 yenip Play-Off yarışındaki rakiplerinden Pazarspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlarla ilk yarıyı 29 puanla bitiren 3 ekipten biri olan Ayvalıkgücü, zirve ortağı oldu.