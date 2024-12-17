Bengisu Avcı’dan 3 altın madalya

Okyanus Yedilisi'nde beş parkuru geçen ilk Türk kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmeni Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı. 19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 derecenin altındaki suda, önce bin metrede birincilik kürsüsüne çıkan İzmirli sporcu, ikinci gün ise 100 metre kurbağalamada birinci oldu. 4x50 metrede de Bengisu Avcı, Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker'den oluşan ekip tüm rakiplerini geride bıraktı.

YARIŞLAR ÇOK ZORLUYDU

Avcı, "Ege ve Marmara gibi sıcak sularda antrenman yapıp kuzey Avrupa'da, buz gibi suda yarışmak gerçekten çok zordu. Rakiplerimize karşı oluşan dezavantajı kırmak için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Çanakkale'deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ocak ayında Molveno-İtalya'da yapılacak şampiyona öncesi iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar aldık" dedi.