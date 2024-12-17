Fener’den stoper atağı

Süper Lig'de önceki gün Başakşehir'i mağlup ederek zirve takibini sürdüren ve üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, yaşanan sakatlıklar nedeniyle sevinemedi. Maçın son bölümünde savunmanın bel kemiği olan Becao'nun sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapattığı açıklanırken, Samet Akaydin'in de performans sorunları nedeniyle güven vermemesi yönetimi harekete geçirdi.

Devre arasında savunma hattında değişime gidecek olan sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı belirtildi. Kanarya'nın gündemindeki ilk isim ise milli savunmacımız Merih Demiral oldu. Yaz transfer döneminde de adı sık sık sarı-lacivertli takımla anılan Merih'in devre arasında takıma katılacağı iddia edildi.

LİSTE OLDUKÇA KABARIK

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcunun gelmeye sıcak baktığı öne sürülürken, iki kulüp yetkilileri arasında görüşmeleri sürdüğü ifade edildi. Fenerbahçe'nin Merih'i ilk etapta kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Serdar Saatçı ve PSV forması giyen Olivier Boscagli ile Feyenoord'un yıldızı David Hancko'nun da durumunu takip ettiği öne sürüldü.

İKİ SEZONDUR ARABİSTAN'DA

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Merih Demiral son iki sezondur Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyiyor. Arabistan ekibinin formasını 39 kez terleten milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı da yaptı. Merih profesyonel kariyerinde daha önce Alcanenense, Sporting II, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formalarını da giydi.