KSK’de kulisler kaynıyor

KARŞIYAKA'DA 24 Aralık Salı günü yeniden toplanacak genel kurul öncesi kulisler hareketlendi. Ankara'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Üçüncü Lig ekibi Çankayaspor'un da başkanlığını yapan iş insanı Maruf Güneş'in, yeşil-kırmızılı ekibin yönetiminde hizmet edebilmek için nabız yokladığı iddia edildi. İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Güneş, bir dönem Galatasaray'da da yöneticilik yapmıştı. Son yönetimde futbol altyapı başkanı olan Mehmet Karal'ın da kulübün eski başkanlarının desteğini alarak kongrede liste çalışmaları yaptığı öğrenildi.

ALTUĞ YAKIN TAKİPTE

YİNE Ocak 2018'de görevden ayrılan eski başkanlardan Mutlu Altuğ da uzun süre sonra futbol ve basketbol takımının maçlarını protokol tribününde takip etmeye başladı. Bu arada Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık Perşembe günü saat 19.12'de Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak