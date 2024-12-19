Karşıyaka avantajı kaptı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda daha önce Play-In oynamayı garantileyen Karşıyaka, deplasmanda Fransa temsilcisi Saint-Quentin'i mağlup etti: 67-93. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada bitiren yeşil-kırmızılılar, Play-In'de saha avantajını elde etmiş oldu. Palais des Sports Pierre-Rate'de oynanan müsabakaya ev sahibi ekip etkili başladı ve ilk periyodu 26-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Kaf-Kaf rakibini zorlasa da Fransa temsilcisi farkı korumayı bildi ve devreyi 42-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte yıldız isimlerinin etkili oyunuyla rakibini yakalayan Karşıyaka, öne geçmeyi de başardı. Ancak sonradan toparlanan ev sahibi ekip, eşitliği yakaladı ve son bölüme 58-58 eşitlikle gidildi. Dördüncü periyotun başında rakibine karşı üstünlük kuran yeşil-kırmızılılar, iyi oyununu maç sonuna kadar sürdürdü. Karşıyaka, maçı 93-67 kazanarak grubunu ikinci sırada bitirdi.