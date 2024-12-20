Karşıyaka’da Ufuk Sarıca memnun

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son hafta maçında Saint-Quentin'i 93-67 mağlup ederek son 16 turu Play-In etabında saha avantajını ele geçiren Karşıyaka Basketbol'da başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Kazandığımız için mutluyuz ve şimdi ikinci tura saha avantajını elde ederek geçtik. Harika bir iş çıkardık. Bir hafta içinde arka arkaya zorlu seyahatler yaptık ve deplasman maçları oynadık ama sonuna kadar mücadele edip ayakta kalmayı başardık. Bundan ötürü tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Artık bir sonraki tura odaklanacağız" dedi. Yeşil-kırmızılılar, son 16 turu Play-In etabında Yunan ekibi Promitheas ile eşleşti. Saha avantajını ele geçiren yeşilkırmızılılar, ilk müsabakayı 7-8 Ocak tarihlerinde İzmir'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 14-15 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da olacak. Gerekmesi halinde üçüncü ve son maç da 21-22 Ocak tarihlerinde yine İzmir'de oynanacak.