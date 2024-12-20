Seç, beğen, al

Süper Lig'de 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray ile İtalyan ekibi Roma arasında bir transfer köprüsü kuruldu. Aslan, devre arası transfer döneminde Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek hem sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü hem de Galatasaray-Trabzonspor maçını stadyumda takip etti. Hatta teknik direktör Okan Buruk, Dybala ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleşti. Aslan-Dybala flörtü tam gaz resmi imza aşamasına giderken, Roma'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarıkırmızılılar, İtalyan ekibinden birçok yıldızı daha gündemine aldı.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

İtalya'dan gelen haberlere göre Serie A devi son dönemde adı Galatasaray'la anılan kaptan Lorenzo Pellegrini ile beraber kadroda düşünmedikleri Mario Hermoso ve Zeki Çelik'i de Galatasaray'a bir paket transferi ile göndermeye hazır. Galatasaray yönetiminin, sağ bek Zeki Çelik, stoper Hermoso, orta sahada forma giyen Pellegrini'nin isimlerini teknik heyete sunduğu öğrenilirken yıldızlardan hangisine teklif yapılacağı merak konusu oldu. Bu arada Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Dybala için, "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz" dedi. Sarı-kırmızılıların sık sık sakatlanan Dybala konusunda resmi hamle için kulüp doktoru Yener İnce'nin raporunu beklediği ifade edildi.

İSTİKRAR SEMBOLÜ

Tam yedi yıldır Roma forması giyen İtalyan on numara Lorenzo Pellegrini, istikrarıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, bu süre��te Roma formasıyla tam 300 maça çıkarken, 54 gol, 58 asistle takımına önemlibir skor katkısı yaptı. Kariyeri boyunca İtalya dışına çıkmayan Pellegrini, bir dönem Sassuola'da da görev yapmıştı. İtalyan Milli Takımı'nın da 36 kez formasını terleten başarılı orta saha burada da 6 gol attı. Pellegrini'ye Avrupa'nın birçok ülkesinden tekliflerin olduğu ifade edildi.

ASLAN'A GÜRCÜ FORVET

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından yeni bir golcü arayışlarına başlayan Galatasaray rotayı Fransa'ya çevirdi. Cimbom, Fransa Ligue 1 ekibin Lyon forması giyen ve ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze'yi transfer listesine aldı. Yakın zamanda oyuncu ve kulübüyle temaslarına başlaması beklenen Galatasaray'ın ocak ayında yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 20 maçta görev aldı. Bu maçlardan 7'sine ilk 11'de başlayan Georges Mikautadze, 6 gol 1 asistlik performan sergiledi.. Santrfor mevkisinde forma giyen Mikautadze, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Yıldız futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor.