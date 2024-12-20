Yeni hedef Los Angeles

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen İzmirli Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Türkiye adına hala kazanılmamış bir olimpiyat altın madalyası olduğunu, bunu başarmayı hayal ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeme bronz madalya kazandırıp, kendi adıma güzel bir yaz olimpiyatı geçirdim. Ülkemiz adına hala kazanılmamış bir altın madalya var. Türk Kadın Güreş Takımı olarak hedefimiz ve hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu. Bizi desteklemeye, izlemeye devam edin" dedi.

TEK GAYEMİZ ALTIN

2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olimpiyat oyunları için yola devam edeceklerini söyleyen mili güreşçi tek gayelerinin altın madalya kazanmak olduğunu vurgularken, "Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na giden yolda da en iyi şekilde, en iyi performansımızı göstererek hazırlanmaya, güçlü şekilde devam etmeye hazırım. Devam edeceğimize de inanıyorum" ifadelerini kullandı.