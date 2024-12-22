Fenerbahçe çok tatsız

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara daha alan Fenerbahçe'de tatlar iyice kaçtı. Büyük umutlarla başlanan sezonda sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın gerisine düşerken, puan farkını kapatma fırsatını yine kullanamadı. İstanbul ekibinde geçen haftalarda tribünde başlayan istifa çağrısı çoğalmaya başlarken, taraftarlar hem yönetime hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkili. Şampiyonluk yarışında 2 puan daha kaybeden Fenerbahçe'de bir grup taraftar önceki gün oynanan Eyüpspor maçı sonrası Samandıra'daki tesislerin önüne giderek Başkan Ali Koç başta olmak üzere yönetim ve futbolcuları geç saatlere kadar protesto etti. Meşaleler yakan ve sloganlar atan taraftarlar, "Ne umutlarla geldiniz yönetime, sizi savunduk her yerde. Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe? İstifa!" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

MOURINHO TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe yönetiminin, performansından memnun olmadığı Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği konumda bulunmayan, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla eleştiri yağmuruna tutulan Fenerbahçe için hareketli günler kapıda. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları protestolarla hem yönetime hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkilerini dile getirirken, acil koduyla toplantı yapmaya karar veren Fenerbahçe yönetiminde dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörün takımdan gönderilmesi gündemde olduğu öne sürüldü.

İLK ADAY İSMAİL KARTAL OLDU

Tazminat ve çıkış maddeleri üzerinde tartışan sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun gönderilmesi durumunda ise adı geçen ilk ismin İsmail Kartal olduğu iddia edildi. Geçen sezon oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla başarılı bir grafik sergilemesine rağmen yolların ayrıldığı tecrübeli teknik adamın bir kez daha göreve hazır olduğu da gelen haberler arasında.

SAVUNMASI İŞE YARAMADI

F.Bahçe'ye geçen 16 maçtaki savunma performansı yetmedi. Kanarya, kalesinde sadece 15 kez geçit vererek en az gol yiyen takım konumunda bulunsa da istediği sonuçları almakta zorlandı.

EN-NESYRİ LİGDE 6. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri'nin Eyüpspor maçında kaydettiği gol galibiyet için yeterli olmazken, takımına 1 puan kazandırdı. 28 yaşındaki santrafor bu sezon ligdeki 16. maçında 6. kez fileleri sarsarken, 2 de asistle 8 gole direkt etki etti. Sarı-lacivertliler En-Nesyri'nin skor katkısı verdiği 7 mücadelede hanesine 17 puan yazdırdı.

SOSYAL MEDYADA 'UYUYOR' TEPKİSİ

Eyüp maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar adeta yıkılırken, Jose Mourinho oynattığı futbolla eleştirilerin hedefinde yer aldı. Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı döneme ait uyuduğu gözüken bir fotoğrafı da sosyal medyada etkileşime girerken, sarı-lacivertli taraftarlar "Şampiyonluk gidiyor, Mourinho uyuyor" şeklindeki paylaşımlarıyla Portekizli çalıştırıcıya serzenişte bulundu.

MİNİ YORUM

Berke ÖZBAY yazdı...

GECELER AYDINLIK, GÜNEŞ SOLGUN

Yaklaşık 10 yıldır lig şampiyonluğunu elde edemeyen ve şeytanın bacağını kırmak için her sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe için geride kalan süreç hayal kırıklığı yarattı. Jose Mourinho başta olmak üzere yapılan takviyelere ek olarak lig başlamadan önce yönetimin "Öyle bir kadro kuracağız ki, şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak" söylemleriyle beklentiler hat safhaya ulaşmıştı. Ancak geride kalan 17 haftada ne Portekizli çalıştırıcı, ne transferler, ne de verilen sözler etkili olmadı.

GÜNDEM İSTİFAYA EVRİLDİ

Yeşil zeminde sergilenen yetersiz futbol, kadrodaki futbolcuların isimlerinin ağırlığı kadar takıma katkı verememesi ve yönetimin saha dışına

yönelik yerli/yersiz açıklamalarıyla gelen sonuçlar belki de sonun başlangıcı oldu/olacak. Taktiksel hatalar, hataların tekrarlanması ve hatalara çözüm bulunamaması taraftarlar için bardağı taşırdı. Sezon başında 'şampiyonluk' olan gündem, şimdilerde 'istifa'ya evrildi. Takımda mutlak bir devrim yapılması şart. Aksi halde ilk yarıda direkt rakiplerini yenemeyen bir F.Bahçe için havlu atma zamanı çok uzun sürmeyecek. Kurmaylar başta olmak üzere planları hayata geçirmek için geç kalınmamalı, hatalardan dönülmeli. Yoksa, hantallığıyla ve karar mekanizmasının yavaş işlemesiyle ün salan Ali Koç için geceler aydınlık, güneş solgun olmaya devam edecek.