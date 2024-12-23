Bodrum Fırtına’dan kaçamadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 kaybetti. 7. dakikada Ribeiro'nun pasında ceza sahası içine giren Dimitrov'un vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. 9. dakikada Cihan'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 36. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Seferi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise Uğurcan müdahale ederek tehlikeyi önledi. 45+3. dakikada Ali Şahin'den kaptığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Mohammed'in vuruşunda kaleci Uğurcan yine gole izin vermedi.

SOUSA ENGEL OLAMADI

51. dakikada Ozan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sousa topu kornere çeldi. 57. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önüne alan Dimitrov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 68. dakikada Banza'nın ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı. 86. dakikada Pedro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. Bodrum FK karşılaşmadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

DEMİREL'DEN GÜNEŞ'E OLAY TEPKI

Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi meslektaşının uzattığı eli sıkmadan ve selamını almadan kulübesine geçti. Güneş açıklamasında "Gaziantepspor ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" derken, Demirel ise "Ligler başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. Oynayamazdık yani" şeklinde cevap vermişti.

GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasındaki gerginlik maç sonrası da devam etti. Demirel, "Eğer ölüsüne saygısı yoksa insanın dirisine saygısı yoktur. Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, 'Hatayspor oynayabilir' dedi camiasına şirin gözükmek için. Maç sonu bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz! Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse kusura bakmasın!" ifadelerini kullandı.