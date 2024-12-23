Derbi Kaf-Kaf’ın

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 5 maçını kazandıktan sonra geçen hafta Aliağa Petkimspor'a deplasmanda son saniye basketiyle yenilen Karşıyaka, yine Ege derbisinde Manisa Basket'i 103- 91 mağlup etmeyi başardı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde isimlerini Play-In etabına yazdıran iki ekibi karşı karşıya getiren maça ev sahibi Kenan Sipahi'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başladı. Manisa Basket skorer oyuncusu Lee ve Acuil'in sayılarıyla skorda denge kurmaya çalışsa da Karşıyaka farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 32-20 sonuçlandı. İkinci periyotta fark 16 sayıya çıktı. Devre konuk ekipten Buğra'nın basketiyle 57-47 bitti.

KSK ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADI

Üçüncü periyotta Manisa ekibi Lee'nin skorer oyunuyla farkı 6 sayıya indirse de Karşıyaka McDermott ve Muhsin'in kritik 6 sayısıyla son 10 dakikaya 78-66 önde başladı. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan yeşil-kırmızılılar 100 sayıyı geçip parkeden 103-91 galip ayrıldı. Karşıyaka'da 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken Kenan Sipahi 20 sayı attı. Manisa'ya Lee'nin 26 sayısı yetmedi. Ligde ilk 4 sıra içerisinde yer alan Karşıyaka bu skorla 11 maçta 8 galibiyete ulaştı. Manisa Basket ise 2 galibiyette kaldı.