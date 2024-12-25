Bodrum’un prensi

SÜPER Lig'de ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Bodrum FK'da en çok sahada kalan isim stoper Ali Aytemur oldu. Ligde 14 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 1260 dakika görev yaptı. Yeşil-beyazlılarda 3'üncü senesine giren deneyimli futbolcu Süper Lig'deki ilk kariyer deneyimini de yaşadı. Bodrum'da Aytemur'un ardından en çok sahada kalan oyuncu Bulgar hücumcu Zdravko Dimitrov oldu. Sezon başında Sakaryaspor'dan gelen 26 yaşındaki oyuncu 16 müsabakada 1148 dakika sahada kaldı. Bodrum FK'da 2 gol atıp 2 de asist yapan oyuncunun ardından Portekizli kaleci Diogo Sousa 1141 dakika, defans Musah Mohamed 1105 dakika görev yaptı.

İSMET TAŞDEMİR KOCAELİ'YE GİTTİ

TRENDYOL 1. Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör konusunda anlaşmaya vardığı İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Uzun süren Bodrum FK macerası geçtiğimiz ekim ayında sona eren Taşdemir'in yeni adresi Kocaelispor oldu. 2. Lig'de Bodrum FK'nın başına geçen Taşdemir, önce takımını önce 1. Lig'de, ardından Play-Off'tan Süper Lig'e taşımıştı