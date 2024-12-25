Fenerbahçe stoper alıyor

FENERBAHÇE yönetimi ara transfer dönemi öncesi gaza bastı. Al-Nasrr forması giyen Anderson Talisca ile imza atma aşamasına gelen Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye yakın. Fenerbahçe ile adı yaz transfer döneminde de geçen ancak transferi gerçekleşmeyen Mario Hermoso, yeniden sarı-lacivertlilerin gündeminde. Sezon başında Roma'ya transfer olan ancak beklediği forma şansını bulamayan Hermoso, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu doğrultuda İspanyol stoper, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Hermoso'nun Fenerbahçe'ye resmen imza atabileceği ifade edildi. 29 yaşındaki savunmacı Roma formasıyla 13 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol attı. F.Bahçe Başkanvekili Acun Ilıcalı da önceki gece katıldığı bir programda taraftarlara üç yıldız transferi sözü verdi.