Tire FK’da çalış dönemi

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta uzun süredir teknik adam arayışını sürdüren Tire 2021 FK'da Ali Çalış ile anlaşma sağlandı. 37 yaşındaki teknik adam sözleşme imzaladıktan hemen sonra sarı-kırmızılı futbolcularla tanışarak ilk antrenmana çıktı. İzmirspor, Çeşme Bld ve Manisa 1965 SK gibi kulüplerde görev yapan Çalış, yeni yılın ilk günlerinde başlayacak Antalya kampında da takımın başında olacak. Sarı-kırmızılarda iç transfer çalışmaları da hız kazandı. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci ile her konuda anlaşma sağlandığı açıklandı.

HAMLELER SÜRECEK

Bu sezon Silifke Belediyespor ile 14 maça çıkan Demirci toplam 978 dakika süre aldı. Yeni yıla kadar çalışmalarını Tire'de sürdüreceklerini belirten Başkan Hüma Yüksel, "Transfer hamlelerimiz devam edecek. İkinci yarıda gerçek Tire FK'yı taraftarımıza izlettireceğiz" dedi.