Manisa FK’da ‘Süper’ ayrılık

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki buzları eriten ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'dan bir genç oyuncu daha ayrılmak üzere. Siyah-beyazlı ekibin U18 Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcusu Kerim Arık adım adım son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a transfer olmak üzere. Siyah-beyazlılardaki yönetimsel karışıklık sebebiyle transfer henüz neticelenemezken, devre arasında İstanbul ekibinin ciddi adımlar atması bekleniyor. Aslan, oyuncuyu önce altyapıya kazandırıp, daha sonra gelişimine göre A Takım'da değerlendirmeyi planlıyor.

ÜÇ MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon 1. Lig'in son haftasında Şanlıurfa karşısında 90 dakika oynayan 2007 doğumlu futbolcu, bu sezon da Bolu, Sakarya ve Kocaeli'ye karşı toplam 39 dakika şans buldu. 3 kez U18, 4 defa da U17 Milli Takımları'nda görev alan Kerem, bu sezon ligde Sakaryaspor, Kocaelispor ve Boluspor'a karşı görev aldı. Bu sezon Bartu Göçmen, Umut Erdem, Efe Altunkara, Arda Çolak, Birkan Yılmaz gibi genç oyuncuları parlatan Manisa ekibinde başka oyunculara da taliplilerin olduğu öğrenildi.

"BİRLEŞME YOK"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisaspor ve Manisa FK'nın birleşmesi konusunda, "Şu anda mümkün değil. Ama Manisaspor'un zamanla borçları en aza iner. Manisaspor profesyonel lige çıkar, o zaman birleşirse birleşir. Şimdi bunun konusu değil. Hukuken isteseniz de birleştiremiyorsunuz. İster miyim? Çok isterim birleşmesini. Şehir artık bir spor kenti olsun. Futbol lokomotiftir" yorumunu yaptı.