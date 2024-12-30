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Fatih Terim’den Süper Lig’e kanca

Al Shabab’a imza atan ünlü teknik direktör, Fenerbahçe’den Samet ve Cengiz Ünder için devrede

HABER MERKEZİ

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Fatih Terim’den Süper Lig’e kanca

S.ARABİSTAN ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, gözünü Türkiye'ye çevirdi. 71 yaşındaki ünlü teknik adam Beşiktaş'tan golcü Ciro Immobile'nin ardından Fenerbahçe'den Samet Akaydın ve Cengiz Ünder'i de listesine ekledi. Takımdan ayrılması gündemde olan iki yıldız isme kanca atan Terim, Samet ve Cengiz'in menajerleriyle de temasa geçti.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Şartların oluşması halinde Terim, milli takımda da forma giyen iki oyuncuyu Arabistan'a götürecek. Önceki gün Doha'ya giden Terim yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. 71 yaşındaki teknik adamın ekibi, Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen'den oluşuyor.

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