Kaf-Kaf Efes’e teslim

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Karşıyaka, konuk olduğu Anadolu Efes'e son saniyelerde 99-96 yenildi. Kaf-Kaf, karşılıklı basketlerle başlayan maçta Muhsin Yaşar'la pota altını etkili kullanarak rakibine üstünlük kurdu. Efes de Nwora ile İzmir ekibinin farkı açmasına izin vermedi ve ilk çeyrek Karşıyaka'nın 24-23 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Erkan ve Nwora ile öne geçip farkı açsa da KSK çeyrek sonunda farkı eritti ve ilk yarı 47-44 bitti.

SON HÜCUMDA YIKILDILAR

İkinci yarıda Karşıyaka McCollum ve Webb ile rakibini zorladı. 25. dakikada McDermott'un basketi Kaf-Kaf'ı öne geçirdi: 60-61. Nwora ve Larkin'in üçlükleriyle farkı tekrar açan ev sahibi, son çeyreğe 79-72 önde girdi. 4. çeyrekte Efes Erkan ile sayılar bulurken, Karşıyaka ise McCollum önderliğinde üstünlüğü ele geçirmeyi başardı. 36 yaşındaki tecrübeli yıldız, son 2 dakikaya girilirken attığı üçlükle skoru 90-92 yaptı. Son bölümde daha az hata yapan ev sahibi üstünlüğü tekrar eline alırken, kritik hücumda top kaybı yapan Kaf- Kaf sahadan 99-96 mağlubiyetle ayrıldı.

SİNİRLER GERİLDİ

ÜÇÜNCÜ periyotta sert mücadeleler yaşanırken, özellikle A.Efes oyuncularının sinirleri gerildi. Bir pozisyonda düdükten sonra topu McCollum'a fırlatan Bryant ikinci teknik faulünü alarak oyundan atıldı. McCollum da bu pozisyonda teknik faul alırken, birkaç dakika sonra da Erkan Yılmaz da hakeme sert itirazlarda bulunduğu için teknik faul aldı.