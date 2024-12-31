Kulüpler Birliği'nde "yeni sistem" kabul edildi

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdiğini duyurdu. Ali Koç açıklamasında; "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı" şeklinde konuştu.

"HACIOSMANOĞLU CESUR DAVRANDI"

Ali Koç sözlerinin devamında; "Futbolun en büyük öznesi Futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar" ifadelerini kullandı.