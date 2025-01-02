Ada’da 6 ayrılık

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla amatöre düşme hattında tamamlayıp ikinci yarıda kurtuluş savaşı verecek Kuşadasıspor'da ayrılık rüzgarı esiyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 15 karşılaşmada rakiplerini sadece 3 kez yenerek, sahadan 1 beraberlik, 11 de yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, devre arasında 6 futbolcuyla vedalaştı.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlılarda 12 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki orta saha Berke Avcı, 1 maçta forma giyen 20 yaşındaki forvet Batu Burhan Çevik, süre alamayan 23 yaşındaki orta saha Batın Özdemir, 4 müsabakada görev yapan 23 yaşındaki savunmacı Emir Yazıcı, 12 mücadelede forma giyen 24 yaşındaki santrafor Ferhat Öztaşdelen ve 11 maça çıkan 24 yaşındaki hücumcu Mirzacan Yıldırım'ın sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Kuşadasıspor'da yönetimin giden oyuncuların boşluğunu doldurmak için yoğun bir çalışma yaptığı ifade edildi.