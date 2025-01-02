Fethiyeli Kubilay Alcu namağlup zirveye çıktı

Fethiyeli boksör Hasan Kubilay Alcu, 4 yıl içinde profesyonel boksta namağlup zirveye çıktı. Kariyerinde 2020 yılında amatörden profesyonele geçen 30 yaşındaki Alcu, çıktığı 15 maçı da kazanarak 3 önemli kemere birden sahip oldu. Yarı ağır sıklette rakip tanımayan başarılı sporcu, 2021 yılında UBO Avrupa, 2022'de UBO Dünya, 2023'te de WBC Ortadoğu şampiyonu oldu. Çıktığı 15 maçın 11'ini nakavtla kazanıp uluslararası alanda ilk raunt nakavtlarıyla ünlü olan dünyanın en tanınmış eski ağır sıklet şampiyonlarından Mike Tyson'dan esinlenerek, "Türk Tyson" olarak tanınan Kubilay, kendi kategorisinde zirveye kuruldu. Türkiye'de yarı ağır sıkletin 1 numarası olan Fethiyeli sporcu, Boxrec'te ilk 100'e girerken, kendi kilogramında da dünya çapında 16'ncı sırada yer alıyor.