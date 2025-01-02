Karşıyaka Stadı için geri sayım

KARŞIYAKA'NIN hasretle beklediği yeni stadı için bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı ile ilgili bakanlık hisselerinin devredilmesi konusunda, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne resmi talep yazısı gönderdiklerini belirtti. Bakanlık hisselerinin devredilmesi sonrası, Karşıyaka Stadı'nın inşaat sürecinin başlaması bekleniyor.

Tugay yaptığı açıklamada, "Stadı yapabilmemizin ilk adımı arazideki tüm hisselerin belediyemiz adına tahsis edilmesi işlemiydi. Biz de belediye olarak tahsis işlemi için Ağustos ayında ilgili kurumlara gerekli yazıları gönderdik. 2024 yılının son gününde bir kez daha resmi talep yazımızı İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdik" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için 250 milyon TL ayrıldı. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.