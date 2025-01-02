Trabzonspor’da gündem stoper

SAVUNMAYA takviye için birçok isimle temas halinde olan Trabzonspor'un gündemine bir isim daha geldi. Botafogo ile kiralık kontratı biten Brezilyalı stoper Adryelson'u takibe alan bordo- mavililer bu transferi sonlandırma planı yapıyor. Ligde ve Libertadores'te 10 maçta forma giyen 1.82 boyundaki oyuncunun şartlarını soracak olan Karadeniz ekibi, uygun koşullar sağlanamazsa kiralık formülünü masaya yatıracak. Bonservisi Fransız ekibi Lyon'da olan ve sözleşmesi 2028'de bitecek olan 26 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro. Trabzonspor'un ayrıca Glasgow Rangers'da istediği forma şansını bulamayan ve ayrılığa sıcak bakan Rıdvan Yılmaz ile ilgili de ısrarcı olduğu başarılı isimle gelecek hafta içerisinde görüşme masasına oturacağı kaydedildi. Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan İskoç ekibine transfer olmuştu.