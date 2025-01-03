Engelleri attıkları kulaçlarla aştılar

Manisa'nın gururu olan para yüzücüler 29-30 Aralık tarihlerinde Gaziantep Atatürk Olimpik Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF yüzme milli takım seçmeleri ve kulüpler arası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışması'nda Manisalı yüzücülerin kulaçları altın madalyalara uzandı.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinden Can Gündoğdu, 50-100-400 metre serbest, 100 metre sırt, 50 metre kelebek ve 100 metre kurbağalama yarışlarında 6 altın madalya aldı. Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Keskin 100 metre sırtta gümüş madalya, 100 ve 400 metre serbestte de bronz madalya elde etti.

Muhammet Keskin de elde ettiği dereceyle İstanbul'da yapılacak olan Milli Takım seçme yarışlarında Manisa'yı temsil edecek. Nisa Kılıç ise 50 metre serbestte derece yapmayı başardı. S7'den S6'ya düşen Batuhan Çiltaş 100 metre kurbağalama yarışlarında gümüş madalya kazındı. Birçok Türkiye Şampiyonluğu kazanan Deniz Ünsal ise S5'te derecelerini düşürmeyi başardı. Bu yıl ilk kez S7 olarak yarışlara katılan Ceylin Akbıyık da performans madalyası ile ödüllendirildi.