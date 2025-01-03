Futbolda heyecan yeniden başlıyor

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 2024- 2025 sezonunda ikinci devrenin perdesi bugün açılıyor. Süper Lig'de haftanın açılışında Beşiktaş, saat 20.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olurken Corendon Alanyaspor da Konyaspor ile karşılaşacak. Lider Galatasaray ile Göztepe ise yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşırken, Trabzonspor ise 20.00'de Samsunspor deplasmanına çıkacak. Pazar günü ise bir diğer Ege ekibi Bodrum FK saat 16.00'da evinde Kayserispor'u, Fenerbahçe ise saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

PAULISTA VE RASHICA YOK

Serdal Adalı başkanlığında yeni bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ın bugünkü randevusunda hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Kartal'da tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi. Haftanın açılış maçında lider Kocaelispor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak. 1. Lig'de ise saat 20.00'de Kocaelispor ile Iğdır FK kozlarını paylaşırken, Ege temsilcisi Manisa FK pazar günü saat 13.30'da Bandırma deplasmanına çıkacak.