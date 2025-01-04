Kötü gidiş ‘Dursun’

TRENDYOL Süper Lig'de ateş hattından kurtularak çıkışa geçmek isteyen Bodrum Futbol Kulübü, transferde tercihini tecrübeli isimlerden yana kullanmak istiyor. Kadroda rotasyona gitmek isteyen kurmayların takımı devre arasında yeniden şekillendirmek için kolları sıvadığı ifade edildi. Yeşil-beyazlı ekibin şu an Alanyaspor forması giyen 33 yaşındaki santrfor Serdar Dursun'u gündemine aldığı öğrenildi. Alanya ekibi ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren Dursun'un fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz gün yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi. Alanyaspor kurmaylarının Serdar Dursun'un ayrılık kararına olumlu yanaştığı ve bonservis konusunda problem çıkartmayacağı kaydedildi.

RİZESPOR'UN DA GÜNDEMİNDE

BU sezon Alanyaspor formasıyla 12 maça çıkan ancak yalnız 4 kez ilk 11'de başlayabilen Dursun'un forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Demirel'in ön bölgeyi tecrübeli isimlerle donatmayı hedeflediği kaydedilirken, Cenk Tosun isminin de hala güncelliğini koruduğu gelen bilgiler arasında. Serdar Dursun için Rizespor'un da devrede olduğu öne sürüldü.

YEŞİL-BEYAZLILAR ZİNCİR KIRACAK

SON olarak gurbette Trabzonspor'a mağlup olan Bodrum FK, yarın Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Muğla ekibinin Kayseri temsilcisi karşısında zincir kırarak çıkışa geçmek istediği ifade edilirken, teknik direktör Volkan Demirel'in devre arasında oyuncularını galibiyete yönelik motive ettiği öğrenildi. Parolayı mutlak '3 puan' olarak belirleyen Demirel'in kazanmaktan başka bir şey düşünmediği gelen bilgiler arasında.

POLAT: IKİNCİ YARI FARKLI BİR TAKIM GELİYOR

SİPAY Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "Transfer çalışmalarımız var. Oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Takım, arada çok iyi hazırlandı. Şu anda toparlanmış durumdalar. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz" diye konuştu.