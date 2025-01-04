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Trabzon’a zor rakip

Bordo-mavililer, Süper Lig’de bugün 20.00’de Samsun ile dış sahada karşılaşacak. 20.00’de başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trabzon’a zor rakip

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Reeder Samsunspor'u da mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez art arda iki maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

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LİGDE bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak. Bordo-mavililer 19 puanla 13. sırada yer alırken, Samsun ise 30 puanla 3. basamakta konumlanıyor. Trabzon'da Savic'in sakatlığı bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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