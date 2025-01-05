Bodrum FK atakta

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrum FK'da gündem golcü transferi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Muğla ekibi, yeniden Karadeniz'e yöneldi. Yeşil-beyazlılar, listesinde yer alan Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Alanya'dan Serdar Dursun'un transferlerinin zora girmesi nedeniyle yeniden Trabzonspor'un yerli golcüsü Umut Bozok'u gündemine aldı. Yönetim, teknik direktör Volkan Demirel'in daha önce de ismini verdiği Umut Bozok'u listede ilk sıraya yerleştirdiği ifade edildi. Trabzonspor'da bu sezon fazla şans bulamayan 28 yaşındaki Umut'un da sürekli forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması da Bodrum FK'yı cezbediyor. Demirel'in Umut Bozok'u özel olarak aradığı ve Bodrum FK'ya transferi için nabız yokladığı öğrenildi. Futbolcunun ikna edilmesi halinde Bodrum FK yönetimi transferi bonservis bedeli olmadan çözmek istiyor. Umut'un da kariyerinde yeniden bir çıkış planladığı ve Bodrum Futbol Kulübü'nü bu anlamda iyi bir seçenek olarak gördüğü ifade ediliyor. Yönetim, Cenk Tosun ve Serdar Dursun ile ilgili de görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim, ara dönemde nokta takviyelerle kadroyu güçlendirip sezon sonunda takımı ligde tutmayı planlıyor.

RAKİP KAYSERİSPOR

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, bugün önemli rakiplerinden Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton ve kale arkaları 48, misafir tribün ise 60 TL olarak belirlendi. Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Kayserispor'un kendilerinden 1 puan farkla 1 basamak üstte olduğunu belirterek, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp düşme hattından kurtulmayı amaçlıyoruz" dedi.

FİLE BEKÇİSİ SOUSA'YA YENİ KONTRAT

BODRUM FK yönetimi, dış transferin yanı sıra sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcular için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Diogo Sousa'yı ilk sıraya yerleştirdi. Ara dönemde Portekizli eldivenle masaya oturmayı planlayan yönetim, sözleşme uzatma teklifi yapacak. Sezon ayında boşa çıkacak olan yıldızı elinde tutmak isteyen kurmaylar, en az iki yıllık kontrat önermeyi planlıyor.