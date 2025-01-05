Karadeniz derbisi Samsun’un

TRENDYOL Süper Lig'in 18. haftasındaki Karadeniz Derbisi'nde Reeder Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 27. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Schindler'in şutunda top yan ağlara takıldı. 30'da ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Benasser'in ara pasında Holse ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşunda top Uğurcan'ın bacakları arasından ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

BANZA'NIN GOLÜ YETMEDİ

49. dakikada Muhammed Cham'ın kullandığı kornerde ön direkte çok iyi yükselen Simon Banza, kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. 75'te kullanılan kornerde arka direğe seken topa Holse dokundu ve takımını bir kez daha öne geçirdi, Samsunspor maçı 2-1 kazandı.

İKİ HOCA DA 11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Bodrum maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Güneş, Ali Şahin Yılmaz ile Mendy'in yerine Serdar ve Batagov'u sahaya sürdü. Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis ise, 17. haftada Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Tatilden geç dönen Ntcham ve cezalı Van Drongelen ile Marc Bola ve Muja yerine Soner Gönül, Yunus Emre, Celil ve Schindler 11'de maça başladı.