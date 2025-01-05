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Manisa FK gurbette

Birinci Lig’e verilen ara öncesinde 2 karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, saat 13.30’da Bandırmaspor’a konuk olacak. Zorlu maçı Ömer Faruk Tutay yönetecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa FK gurbette
TRENDYOL Birinci Lig'de son 2 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında bugün Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Tutay görev yapacak. Manisa FK ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı takımı ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Sıralamada 23 puanla 11'inci sırada yer alan ve Play-Off hattıyla arasında 2 puanlık fark bulunan Manisa FK'nın yeni çalıştırıcısı Hakan Şapçı, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirtti. Şapçı, "Verilen arada iyi çalıştık, özel maç yaptık. Takımımızın morali gayet yüksek. İyi bir sonuçla evimize döneceğimize inanıyorum. Ligde son iki maçımızı kazandık. Bu tabi ki de takıma moral depoladı. Ancak Bandırmaspor ligin dişli ekiplerinden. Oyun planından kopmadan oynarsak serimizi devam ettirebiliriz" şeklinde konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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