Manisa FK gurbette

TRENDYOL Birinci Lig'de son 2 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında bugün Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Tutay görev yapacak. Manisa FK ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı takımı ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Sıralamada 23 puanla 11'inci sırada yer alan ve Play-Off hattıyla arasında 2 puanlık fark bulunan Manisa FK'nın yeni çalıştırıcısı Hakan Şapçı, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirtti. Şapçı, "Verilen arada iyi çalıştık, özel maç yaptık. Takımımızın morali gayet yüksek. İyi bir sonuçla evimize döneceğimize inanıyorum. Ligde son iki maçımızı kazandık. Bu tabi ki de takıma moral depoladı. Ancak Bandırmaspor ligin dişli ekiplerinden. Oyun planından kopmadan oynarsak serimizi devam ettirebiliriz" şeklinde konuştu.