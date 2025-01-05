Petkimspor kendine geldi

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi mağlup etti: 67-72. Son iki müsabakasını kaybeden İzmir ekibi, bu galibiyetle kendine geldi. Beş galibiyete ulaşan Petkimspor, Play-Off hattına da yaklaştı. Müsabakaya iyi başlayan konuk ekip özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi takım toparlandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu periyotu son saniye basketiyle Büyükçekmece 42-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte Petkimspor oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Aliağa Petkimspor, Breein Tyree ve Wesley Daviad Van Beck'in etkili oyunuyla farkı çift hanelere kadar çıkardı. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen İzmir temsilcisi son bölüme sekiz sayı farkla 62-54'lük bir avantajla girdi.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Son çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da savunmasını sertleştirirken, büyük bir çekişme yaşandı. Karşılıklı atılan basketlerle aradaki fark uzun bir süre bozulmadı. Son anlarda rakibinin direncini kıran ve aradaki farkı artıran Aliağa Petkimspor, parkeden 72-67 galip ayrıldı.