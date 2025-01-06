Aras Kargo diş geçiremedi

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan İzmir ekibi Aras Kargo, evinde şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı'nı konuk etti. Ligin ikinci yarısının ilk maçında seyircisi önünde sürpriz bir galibiyet arayan ev sahibi, çekişmeli geçen ilk setin son bölümünde daha çok hata yapan taraf olunca geriye düştü. İkinci setin büyük bölümünü önde geçiren Aras Kargo, yine file önündeki hatalarla rakibine geçildi ve 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette ise direnci kırılan ev sahibi, çabuk koptu ve bu seti de 12-25 kaybederek sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Aras Kargo 9 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada konumlanırken, 2. Eczacıbaşı ise 36 puanla zirve takibini sürdürdü.