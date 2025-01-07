Fenerbahçe’den Felix bombası

ŞAMPİYONLUK yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için büyük bir çaba harcıyor. Yönetim, eksik görülen bölgelere önemli takviyeler yaparak teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerini yerine getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Chelsea'de yeterince forma şansı bulamayan Joao Felix, sarı-lacivertli takımın gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri.

KİRALIK OLARAK GELECEK

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bu sezon bekleneni veremeyen ve ilk 11'de düzenli forma şansı bulamayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerini yeniden canlandırmak için yeni bir maceraya atılmaya hazır görünüyor. Gelen bilgilere göre Felix, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmaya sıcak bakıyor. Özellikle vatandaşı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Felix'in bu kararında etkili olduğu ifade ediliyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 17 maça çıkan Joao Felix, toplamda 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TALİSCA BU HAFTA BELLİ OLACAK

TÜRKİYE'DE ara transfer dönemi 13 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin, ocak ayında kadrosunu önemli oyuncularla takviye etmeyi planladığı, bu isimlerin başında Anderson Talisca'nın geldiği belrtiliyor. Brezilyalı futbolcunun transferinin bu hafta resmen açıklanabileceği ileri sürüldü. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Al- Nassr ve oyuncu cephesiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini bu hafta tamamlamaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano, Brezilyalı futbolcunun imzasında son aşamaya geçildiğini ve Al-Nassr'ın son pürüzlerin giderilmesinin ardından transfere onay vermek üzere olduğunu söyledi