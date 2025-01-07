Hedef Play-Off

Trendyol 1'inci Lig'de bu sezon üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına kadar geriledikten sonra yönetim ve teknik heyet değişikliğine giden Manisa Futbol Kulübü, 2'si deplasmanda olmak üzere son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışına yeniden ortak olmayı başardı. Ankaragücü'nü 1-0, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmesinin ardından yıllar sonra profesyonel lige taşıdığı kulübe dönen Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimindeki ilk sınavında da deplasmanda zirve yarışındaki Bandırmaspor'u 3-2'lik skorla deviren Manisa ekibi, aldığı 9 puanla kendine geldi.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Ligde 26 puana ulaşan siyahbeyazlı ekip, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Şirket statüsündeki Manisa FK'da yönetim Aktan ailesinden Ersin Öztaş'a geçmişti. Kulüp, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle de buzları eritmişti. Bandırma'da Oğuz, Diallo ve Enes'in golleriyle ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğü bulan Manisa FK'da göreve galibiyetle başlayan Teknik Direktör Hakan Şapçı da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Oyuncularını mücadelelerinden ötürü tebrik eden Şapçı, "Bu galibiyet, hedefimizi yukarılara çıkarmak için önemliydi" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Teknik Direktör Hakan Şapçı, deplasmanda aldıkları bu galibiyetin çok önemli olduğunu belirterek taraftarlara da destek çağrısı yaptı. 3-0'dan sonra ikinci yarıyı büyük baskı altında oynadıklarını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Oyunda kalmakta biraz sorun yaşamamıza rağmen oyuncularımızın direnci ve gösterdikleri mücadele sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçlarda iç saha avantajımızın olduğunu görüyoruz. Manisa'da yeni bir oluşum var, camiamıza hayırlı olsun. Tüm Manisalıları bize destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.