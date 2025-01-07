Horoz’da Tatar aday

TARİHİNİN en karanlık günlerini geçiren Denizlispor'da 10 Ocak'ta çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ilk adaylık açıklaması iş insanı Mehmet Uğur Tatar'dan geldi. Tatar, günlerdir devam eden 'Aday olacak mı?' sorusunun yanıtını sosyal medyadan cevapladı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanlığına aday olduğunu duyuran Tatar, "1966'dan beri sevdalısı olduğum Denizli'mizin gurur abidesi Denizlispor'umuza şanına yaraşır, stratejik yol haritasında ulusal ve uluslararası alanda fırtına gibi esecek bir Denizlispor oluşturma düşüncesi ve hedefi doğrultusunda 10 Ocak Cuma günü yapılacak kongrede Denizlispor başkanlığına adaylığımı koyacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. "Denizli'miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun" diyen Tatar, "Ülkemiz diyorum çünkü Denizlispor sadece Türkiye'de değil dünyada da hepimizin gururla başarılarını lanse edeceği bir takım olacaktır. Yeter ki sabredelim" ifadelerine yer verdi.

"YÖNETİME GİRMEK İSTEYEN CV'SİNİ GÖNDERSİN"

Mehmet Uğur Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yönetime girmek isteyenlere de seslendi. Tatar, "Biliyorum yolumuz zor ve meşakkatlidir. Bu zorlu ve hedefi olan yolculukta dürüstlük içerisinde inançla, azimle yılmadan çalışmayı kendisine düstur edinmiş yüreği bu şehrin yıkılmaz armadası Denizlispor için atanlardan oluşturmayı düşündüğüm yönetim kuruluna girmek isteyenler 0533 324 77 03 numaralı telefonuma WhatsApp'dan CV'leri ile müracaat edebilirler" diye konuştu.