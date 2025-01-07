Karşıyaka’da giden gidene

BASKETBOL Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan basketbol takımında geçen hafta camianın önemli isimlerinin desteğiyle yabancılara maaş ödemesine rağmen 4 yabancısını kaybeden Karşıyaka dağılma sürecine girdi. Sezon başında 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra sponsor bulamayan, kulübün en yüksek bütçeli şubesi olan basketbolda şimdiye kadar maaşları camianın önemli isimlerinin katkısı, Yaşar Ailesi ve Mesut Sancak'ın desteği, reklam ve kombine gelirleriyle son anda ödeyebilen Karşıyaka geçen hafta ise fişi çekti. Maaşları geciktiği için FIBA kanalıyla kulübe ihtar çeken yabancıların ödemeleri yine camia desteğiyle son anda yapılmasına rağmen 6 yabancıdan 4'ü takımdan ayrıldı.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Yeşil-kırmızılılarda Boutsiele, Jefferson, James Webb ve son olarak da takımın yıllardır başarısında önemli bir payı bulunan emektar isimlerden McCollum'un ardından şimdi de Kenan Sipahi'nin yol ayrımında olduğu öğrenildi. Deneyimli oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes ve iki Euroleague takımının talip olduğu ifade edildi. Daha önce Galatasaray'ın teklifini reddeden Kenan'ın, önümüzdeki hafta kararını vererek takımdan ayrılması bekleniyor.

KOÇ SARICA: ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ

Daha önce şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırıp Euro- League'e taşıdığı Karşıyaka'nın dümeninde toplam 10'uncu sezonunda takımı sponsor kriziyle dağılan Antrenör Ufuk Sarıca, üzgün olduğunu söyledi. Taraftarın yarattığı atmosfere vurgu yapan Sarıca, "Biz bu atmosfere alışığız ama bu kadar eksik bir kadroyla F.Bahçe Beko'ya karşı oynamak kolay değil. Zor günler yaşıyoruz" dedi.