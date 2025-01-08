Kartal’a kupa morali

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. 10. dakikada Koita kanattan ilerleyip ceza sahası çizgisinin gerisinden uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Savunma kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı. 19'da Murat Paluli'nin sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pritchard kaleyi hedef aldı. Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı. 20'de Uduokhai'nin uzun pasında topla buluşan Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içerisindeki Rafa Silva gelişine yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

MERT KALEDE DEVLEŞTİ

22'de Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top dışarıya çıktı. 35. dakikada Emrah'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top kaleci Mert Günok'ta kaldı. İkinci yarıda ev sahibi Sivasspor daha çok tehlike yaratan taraftı. 69. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nrın sert şutunda top, kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi'nin sert şutununda ise kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere gönderdi. 86'da Immobile'nin sol kanattan ortasında Rashica'nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. 87. dakikada savunmanın arkasına sarkan Koita, kaleci Mert Günok'u geçip topu Uğur Çiftçi'ye aktardı. Uğur'un sol kanattan vuruşu kale direğinden döndü. 90+3. dakikada Charisis'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Mert topu son anda kornere tokatladı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

RAFA SİLVA BOŞ GEÇMEDİ

Sezona çok iyi başlayan ancak son haftalarda performansı eleştirilen Portekizli yıldız Rafa Silva, dün gol sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçında gol sevinci yaşadıktan sonra 4 maç sessiz kalan ve Alanyaspor maçında ağları sarsan Silva, böylece üç kulvarda da gol sevinci yaşamış oldu.

TOPRAKTEPE'DEN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, son oynadıkları Rizespor maçının 11'ine oranla 4 değişikliğe gitti. Savunma kurgusunda Tayyip Talha'nın yerine Masuaku forma giydi. Kongolu oyuncu sol beke, Zaynutdinov ise stopere geçti. Orta sahada ise Salih'in yerine Ndour, Al Musrati'nin yerine ise Joao Mario maça 11'de başladı. Forvette de Immobile yerine Semih yer aldı.