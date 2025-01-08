Kırklarelispor 4-4 Bodrum FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu grup aşamaları başladı ve D Grubu'ndaki Kırklarelispor ile Bodrum FK arasında oynanan mücadele futbolseverlere unutulmaz bir maç sundu. Gollerin adeta yağmur gibi geldiği karşılaşma 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.

İLK YARIYA HAT-TRICK DAMGA VURDU

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı tam 6 gole sahne oldu. Kırklarelispor'un yıldızı Okan Derici, 6, 19 ve 45+2. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak harika bir performans sergiledi.

7 DAKİKADA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!

Bodrum FK, 31. dakikada Oğulcan Başol'un golüyle geri dönüş sinyalleri verdi. Aynı oyuncu 33. dakikada bir kez daha fileleri havalandırıp skoru eşitledi. 37. dakikada ise Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle öne geçen Bodrum FK, 7 dakika içinde bulduğu üç golle maçı adeta tersine çevirdi.

Maçın ikinci yarısında da çekişme devam etti, ancak kazanan çıkmadı.

KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Okan Derici, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Eray Karataş

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Oğulcan Başol, Samet Yalçın, Obekpa, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş, Haqi, Enes Öğrüce