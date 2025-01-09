Trabzon geç açıldı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi. 2. dakikada Cham'ın pasında altı pas içinde Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı. 15'te Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram yatarak topa sahip oldu. 51'de Trabzonspor, golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 58'de Cham'ın vuruşunda savunmadan dönerek boşta kalan topu Banza kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'dan döndü. Dönen topu kontrol eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 69'da Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca, taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazındaki Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert Furkan Bayram'ın sol üstünden filelere yolladı: 3-0. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu anlarda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir, Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun boğazını sıktı. Bunun üzerine Uğurlu'nun yardımcısı da Çimşir'i sarılarak yere düşürdü. Daha sonra araya girerek olayın büyümesi önlendi.