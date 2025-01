Altınordulu futbolculardan kamp değerlendirmesi

ALTINORDU'NUN İKİ İSMİNİN GİDECEKLERİ LİGİ AÇIKLADI!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başarılı futbolcularından Bahattin Karahan, Sami Satılmış, Serhat Öztaşdelen Antalya kampını Altınordu TV'ye değerlendirdi.

İkinci yarı hazırlık kampının çok iyi geçtiğini dile getiren Bahattin Karahan, Türkiye'ye uyum sağladığını belirterek, "Türkiye'ye alışabildim. İlk devre iyi geçti ama daha da iyi geçebilirdi. Bir çok maçta gereksiz berabere kaldık. İkinci devrede daha iyi olması için çalışıyoruz. Kamp yoğun bir kamp ama önemli bir kamp oldu. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında attığı 5 gol ve yaptığı üç asistle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

YENİ MUHABİR SERHAT ÖZTAŞDELEN

Öte yandan Antalya kampı sırasında Altınordu'nun başarılı kalecisi Serhat Öztaşdelen, Sami Satılmış ile röportaj hazırlığındayken araya giren Alper Tursun, mikrofonu eline alarak, "Şimdiden söylüyorum. Bu iki kardeş inşallah büyük yerlere gelecek. Serhat Öztaşdelen Süper Lig'e gider. Sami Satılmış da büyük bir ihtimal Seri A'ya gidebilir. Bugünün tarihini yazın, imzaladım buraya sizlerden söz alıyorum. Dediğim liglerde forma giydiğiniz zaman ilk formanız benim. Söz mü?" dedi.

Sami Satılmış ve Serhat Öztaşdelen de Alper Tursun'a ilk formalarını vereceklerine söz verdi.

SAMİ SATILMIŞ: SENE SONUNDA ŞAMPİYONLUĞU ALACAĞIZ

Serhat Özdaşdelen'in sorularını cevaplayan Sami Satılmış, kampın gayet iyi geçtiğini belirterek, "Kampımız gayet güzel geçiyor. Çok uyumlu bir kamp yaşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Her şey gayet güzel gidiyor. İkinci devreye yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz burada. Umarım her şey güzel gider, ikinci devrede bıraktığımız yerden devam ederiz. İkinci devreler her zaman zor geçer. Ama burada iyi hazırlanıyoruz, iddialıyız. İnegöl maçıyla güzel bir giriş yapıp devamını da getireceğiz. Sene sonu da gittiğimiz yerde inşallah şampiyonluğu alacağız" dedi.