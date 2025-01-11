Altay’da forma rekabeti kızıştı

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arası hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Altay'da tecrübeli sol bek Özgür Özkaya ile altyapıdan yetişen sol bek Salih Oktay arasında forma savaşı yaşanıyor.

ÖZGÜR İYİLEŞTİ

İskenderun randevusunda ilk kez forma giyen 20 yaşındaki Salih, bir sonraki hafta ödemesi yapılmayan Özgür'ün takıma dönmesiyle yeniden kulübeye çekildi. İzmir'deki Adana 01 karşılaşmasının son bölümünde omurilik sakatlığı yaşayan Özgür yerine ilk yarının son 7 maçında genç Salih ilk 11'de görev yaptı. Salih ile sakatlığını atlatan Özgür arasında teknik ekibin karar vermekte zorlandığı ifade edildi.