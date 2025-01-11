Göztepe’de rota ada

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü Kasımpaşa'yı misafir edecek Göztepe, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadroya takviye yapmak için hazırlıklarına devam ediyor. Hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, Sport Republic şirketinin yönettiği diğer kulüp olan Southampton'ın 18 yaşındaki stoperi Joachim Kayi Sanda'yı gündemine aldı. Devre arası transfer döneminde şirketin yönettiği bir diğer ekip olan Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'ten 5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Sanda'nın, ilk etapta İngiltere Premier Lig'de süre almasının zor gözüktüğü öğrenildi.

SAĞ BEK DE OYNUYOR

Göz-Göz, 3'lü savunma sistemine uygun olacağını düşündüğü Fransız oyuncuyu transfer ederek savunma rotasyonunu genişletmek istiyor. Transfer gerçekleşirse Sanda'nın ayrıca sağ bek de oynayabilme özelliği sebebiyle, o bölgeye transfer isteyen İzmir ekibinin elinin bir hayli rahatlaması bekleniyor. Şu an kadrosunda yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar sakatlık süreci uzun sürecek Isaac Solet ve David Datro Fofana'nın sözleşmesini dondurarak, iki oyuncuya yer açmayı amaçlıyor. Solet ve Fofana'nın mukavelelerinin dondurulması ile birlikte Göztepe'nin transferde resmen harekete geçmesi bekleniyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Göztepe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız stoper Joachim Kayi Sanda, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Sanda'nın Süper Lig'de pişmesi hedefleniyor.

MATSUKİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Göztepe'nin Erzurum'la oynadığı kupa randevusunda sakatlanan Kuryu Matsuki'nin durumu belirsizliğini koruyor. Mücadelenin 66. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası sakatlanan Japon orta saha oyuncusunun durumunun ciddiyeti bu hafta sonu netleşecek. Sarı-kırmızılılarda Solet, Kubilay, Fofana ve Doğan'ın sakatlıkları sürüyor.

KUPADA YÜZLER GÜLDÜ

Göztepe, B Grubu ilk maçında Erzurum FK'yı yenip, avantajı yakaladı

Süper Lig'de 18'inci haftayı 28 puanla 5'inci sırada tamamlayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam etti. Bu sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar B Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda 1'inci Lig ekibi Erzurumspor FK'yı tek golle geçip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kupaya galibiyetle başlayan Göztepe, ilk haftayı 3'üncü sırada tamamladı. 6 takımın yer aldığı grupta ilk 2 sıraya yerleşen ekibin çeyrek finale kalacağı turnuvada Göz-Göz kalan maçlarını Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile oynayacak.

ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ

Teknik direktör Stanimir Stoilov soğuk havada oynanan maçı kazanmanın önemli olduğunu vurguladı. Artık Kasımpaşa maçına odaklanacaklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, "Her iki kulvar bizim açımızdan çok önemli. Adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.