Aslan Başakşehir sınavında

Galatasaray, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği ve 2-2 berabere kaldığı RAMS Başakşehir'le bu kez ligde karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi. RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı. Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim, sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

YUNUS'TAN ŞOK YANIT

G.Saray'da Yunus Akgün'ün 300 bin euroluk maaşını 2.5 milyon euroya çıkaracak sözleşmeyi reddettiği öne sürüldü. Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon euroya yakın bir maaş istediği iddia edildi.