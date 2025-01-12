Çaykur Rize gurbette güldü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 11. dakikada Lamine Diack'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Karadeniz ekibine 23. dakikada Hatayspor Boutobba ile cevap verdi. Çaykur Rizespor 61. dakikada Varesanovic'in Calvo'ya yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. Rizespor, 63. dakikada Ghezzal'in kullandığı penaltı vuruşuyla tekrar öne geçerken, kalan dakikalar büyük heyecana sahne olsa da iki ekip de gol fırsatlarından yararlanamadı. Bu sonuçla sahadan üstün taraf olarak ayrılan Rize ekibi puanını 24'e çıkardı, Hatay ise 9 puanda kaldı.